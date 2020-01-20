Голый труп и одежда вокруг: в Киеве обнаружили страшную находку, фото

В Киеве в парке Партизанской славы обнаружили жуткую находку: ранним утром 20 января здесь нашли тело раздетого мужчины.

Как сообщают городские сообщества в социальных сетях, тело было найдено возле кафе "Колыба".

"Привет! В парке Партизанской славы возле кафе Колыба найден труп раздетого мужчины. Одежда разбросана рядом. Причина смерти пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Пока остается неизвестным, есть ли на теле умершего следы насильственной смерти. В полиции официальных комментариев по этому поводу не делали. Также нет информации о том, удалось ли установить личность мужчины.

Напомним, что в субботу, 4 января, в Подольском районе Киева в арендованной квартире нашли тела двух девушек, которые пропали накануне.