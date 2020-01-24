Полицейского в Киеве поймали на огромной взятке: опубликованы фото

В Киеве следователи ГБР задержали патрульного полицейского и его знакомого за вымогательство взятки в размере 150 тыс долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Оказалось, что в конце 2019 частному предпринимателю начали поступать от неизвестных лиц смс с угрозами физической расправы.

Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме 150 000 долларов США.

23 января 2020 следователи ГБР задержали полицейского и его сообщника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части суммы вымогательства в размере 40 000 долларов США.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщения о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники НАБУ поймали на даче крупной взятки голову регионального управления ГНС в Одесской области Наталью Чеботареву .