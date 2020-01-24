RU  UA  EN

пятница, 24 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 января

19:00
Как не прогадать с макияжем на День святого Валентина: 6 полезных советов к празднику
18:20
55-летняя Оксана Байрак объяснила появление новорожденного ребенка в ее семье
18:03
Билли Айлиш призналась, как чуть не покончила с собой
17:41
Хиллари Клинтон рассказала о дружбе с Харви Вайнштейном, которого судят за изнасилования
17:10
Эксперты назвали 20 знаковых украинских песен последнего 20-летия
16:56
Голодала из-за папарацци: певица Тейлор Свифт рассказала о проблемах с питанием и самооценкой
16:56
Есть документы: бизнесмен рассказал, как российские собственники обанкротили завод "Океан"
15:45
Тина Кароль рассказала о резкой реакции сына на слухи о ее романе с Даном Баланом
15:10
На Ким Кардашьян подали в суд за публикацию ее фото с мужем Канье Уэстом
14:47
Сергей Притула рассказал о письме скандального дуэта "Анна-Мария", которое получил после Нацотбора
14:27
Коронавирус в Китае: соцсети обсуждают фильм, сюжет которого очень похож на вспышку опасной болезни
13:40
Кот так обожает бананы, что смотреть на его фото даже немного неловко - вот оно, райское наслаждение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Полицейского в Киеве поймали на огромной взятке: опубликованы фото

пятница, 24 января 2020, 18:07
переглянути новину українською

В Киеве следователи ГБР задержали патрульного полицейского и его знакомого за вымогательство взятки в размере 150 тыс долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Оказалось, что в конце 2019 частному предпринимателю начали поступать от неизвестных лиц смс с угрозами физической расправы.

Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме 150 000 долларов США.

23 января 2020 следователи ГБР задержали полицейского и его сообщника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части суммы вымогательства в размере 40 000 долларов США.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщения о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники НАБУ поймали на даче крупной взятки голову регионального управления ГНС в Одесской области Наталью Чеботареву .

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: