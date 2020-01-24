В Киеве закрыли центральные станции метро: что происходит

Вечером, 24 января, в Киеве были закрыты центральные станции метрополитена, в том числе пересадочные "Крещатик", "Площадь Льва Толстого" и другие.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Причиной закрытия станций было названо очередное сообщение о минировании.

"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", – говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщали о том, что закрыта на вход и выход была также станция "Майдан Незалежности". Заявлялось, что станцию перекрыли по техническим причинам.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 января в Киеве также внезапно прекратили работу несколько станций метро, причиной назвали техническую неисправность.