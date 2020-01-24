Вечер перестал быть скучным: в сети волна гнева из-за закрытия метро в центре Киева

В сети негодуют из-за закрытия центральных станций метро в Киеве.

"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций" Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Киевляне возмущены, ведь о закрытии станций стало известно в последний момент.

"Мы счастливы! Не слишком ли будет еще попросить, чтобы работники метрополитена какие-то объявления делали для пассажиров? Машинист сообщил, что не остановится на Льва Толстого уже на подъезде к станции. О закрытой пересадке Майдан/Крещатик ни слова. На Майдане толпа, никаких объявлений, работников метрополитена не видно, не слышно", - написала пассажирка с ником "Вера Ника".

"Почему Метрополитен не объявляет это при подъезде к станциям?", "Ну почему нельзя об этом сообщать при входе в метро", "Уважаемые, ваши работники на станциях и машинисты могут винять что-то изо рта когда объявляют какую-то новость?" , "Надеюсь что-то таки сработает на энергетическом уровне, и этот **бан всю оставшуюся жизнь будет заминирован", "Я прибыл на Майдан - и сразу людей выгонять стали. Едва успел перейти на Крещатик, чтобы до Вокзала доехать", "Очень интересно: поезд проехал Льва Толстого без остановки, на платформе было полно людей. Видимо, чтобы картинка красивая была, если действительно гепнет", "Вечер пятницы не будет скучным", - пишут в комментариях.

Позже пресс-служба метро сообщила, что станции уже открыты.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 января в Киеве также внезапно прекратили работу несколько станций метро, причиной назвали техническую неисправность.