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Как проверяют пассажиров из Китая на коронавирус в "Борисполе": опубликовано видео

воскресенье, 26 января 2020, 19:30
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В сети показали видео того, как в международном аэропорту "Борисполь" проверяют пассажиров, которые прилетели из Китая.

Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.

"Главная задача — не допустить проникновения вируса на территорию страны. Рейс Санья - Борисполь. Пассажирам проверяют температуру. В случае, если у человека есть внешние признаки заболевания ОРВИ, пограничники будут советовать им обратиться к врачам. В особых случаях таких пациентов будут срочно отправлять к специалистам", - говорится в сообщении.

Кроме того, специальный осмотр будут проводить и для животных, которые ввозятся в Украину.

Подробнее о том, как действует вирус на организм человека и что происходит в Китае на данный момент, читайте в материале "Апострофа": Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и угрожает миру

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