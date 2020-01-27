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В Киеве неадекват заблокировал движение на дороге и устроил дебош: видео

понедельник, 27 января 2020, 09:35
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В Киеве выпивший мужчина препятствовал движению автомобилей вблизи киноткратру "Лейпциг".

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Около 21:30 возле кинотеатра "Лейпциг" какое-то неадекватное и бухое создания не давало автомобилям проехать. Просто, потому что так хотелось", - говорится в сообщении.

Мужчина ходил перед автомобилями, выкрикивал странные фразы и не мог объяснить свое поведение.

"Белочку немного словил. Думаю сейчас протрезвел и стыдно. Синька зло", "А человек, между прочим, боролся за права пешеходов", "надо было его вежливо аперкотом отправить в кинотиатр мультики смотреть", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве трамваи заблокировали движение на пересечении улиц Героев Днепра и Зои Гайдай.

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