В Киеве задержали боевика ДНР, устроившего стрельбу по "копам": видео

Полиция задержала боевика так называемой ДНР, который стрелял в правоохранителей в Киеве.

Об этом сообщают на Facebook-странице Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе столицы. Возле одного из кафе в результате конфликта огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции.

Как выяснилось позже, стрелком оказался 36-летний уроженец Донецкой области и командир разведки незаконного вооруженного формирования "ОПЛОТ". Согласно информации на сайте "Миротворец", преступник участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском. Ранее мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления.

Боевик спровоцировал конфликт с полицейским, который вне рабочее время в гражданской одежде отдыхал в заведении. Злоумышленник нецензурно ругался, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно человека, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие.

"Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи Деснянского управления полиции, в процессуальным руководством прокуратуры Киева, объявили мужчине о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Раненый офицер полиции пока прооперирован, находится под наблюдением врачей. Состояние полицейского удовлетворительное.

Как сообщал "Апостроф", 9 января в зоне проведения ООС на Донбассе был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который подозревается в сотрудничестве с боевиками и мог быть причастен к катастрофе самолета MH-17.