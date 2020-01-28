Проще по-русски: в сети разгорелся скандал из-за языка в киевской школе

В одной из школ Киева детей обучали на русском языке, объяснив это тем, что они на украинском не поймут терминологии.

Об этом сообщает исполнительный директор благотворительного фонда "Свои" Ирина Кошкина на Facebook-странице.

Инцидент произошел на занятии в школе роботехники и программирования. Там преподаватель читал программу на русском языке, а не на украинском, как это указано в самом учебном заведении. По словам учителя, так дети лучше понимают термины в IT-сфере.

Однако некоторых родителей возмутил данный факт. Они написали на страницу школы в Facebook. Им ответили, что действительно некоторые уроки ведут на русском, по просьбе учеников. Однако в основном преподавание в учебном заведении проводится на родном языке.

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве нашли присутствие "русского мира" в одном из отделений "Укрпошти".