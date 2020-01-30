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Увлеклись чисткой: в Киеве коммунальщики разгромили ковшом чужое авто, видео

четверг, 30 января 2020, 10:48
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29 января вблизи Минского массива в Киеве коммунальщики ковшом спецавтомобиля разбили легковой автомобиль.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Коммунальщики расчищали дороги и обочины от снега с помощью авто с ковшом. Доподлинно неизвестно, не справился ли водитель спецсредства с управлением на скользкой дороге, или перепутал рычаги управления, но ковш задел красную легковушку Ford. У авто сразу разбило крышу.

Момент аварии снял случайный свидетель, который проезжал мимо. Поэтому, прибыла ли на место инцидента полиция и за чей счет теперь водитель легковушки будет восстанавливать свою машину, неизвестно.

Как писал "Апостроф" ранее, 27 января в поселке Дачное на трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием 11 авто. Столкнулись несколько легковых автомобилей и автобус "Автолюкс".

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