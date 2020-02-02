Под Киевом бойцовские собаки едва не растерзали двух женщин: жуткие детали и фото

В селе Крюковщина Киевской области на двух женщин напали и покусали бойцовские собаки, которые якобы принадлежат телеведущей Елене Кот.

Об инциденте на странице в Facebook сообщила журналистка Елена Закусило.

Пострадавших госпитализировали в больницу, по факту случившегося начато уголовное дело.

По предварительной информации, пострадавшие – Оксана и ее подруга Ирина – вышли на прогулку с собаками (щенок ротвейлера и метиска). Женщины гуляли со своими питомцами, а когда проходили пустырь, то увидели бультерьера и питбуля без поводков и ошейников.

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Подруги постарались незаметно обойти их, но собаки начали нападать. Женщины, пытаясь прикрыть собой своих же питомцев, получили несколько укусов, у одной из них рана на шее.

"Была вызвана полиция, скорая, женщин забрали с рваными ранами в Боярскую полицию. Протокол составлен, но журналистка прикрывается корочкой журналиста и открыто заявляет что ей ничего не будет, так как она известный человек", – написала Закусило в своем посте. Утверждается, что хозяева были недалеко и видели нападение.

Елена Кот

Закусило также поделилась снимками ветеринарного паспорта собаки, которая напала на женщин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе патрульные полицейские спасли женщину, которую жестоко покусал ротвейлер и еще один пес.