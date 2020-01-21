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Истекала кровью: в Одессе "копы" спасли женщину, которую едва не загрызла собака, видео

вторник, 21 января 2020, 15:15
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В Одессе патрульные полицейские спасли женщину, которую жестоко покусал ротвейлер и еще один пес.

Об этом сообщается на канале "Березовый сок" в Telegram.

Так, собаки напали на женщину 1972 года рождения, которая является их хозяйкой. Очевидцы происшествия вызвали полицию, и двое патрульных с тремя сотрудниками Национальной гвардии оперативно приехали к месту событий.

Правоохранители спланировали эффективную операцию по спасению женщины и быстро ее реализовали.

"Девочка-патрульная отвлекает собак, чтобы оказать помощь пострадавшей без сознания и остановить кровь. Напарник взвел оружие. В этот момент ротвейлер атакует патрульную. Напарник вовремя среагировал и уничтожил агрессивное животное" – рассказали на канале.

Пострадавшую доставили в больницу с рваными ранами тела и потерей крови, ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области правоохранители задержали мужчину, в машине которого обнаружили труп.

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