RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 февраля

12:40
В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области обрушатся снег и ветер
12:38
Комаровский внезапно собрался в тур по России: сеть разозлило видео
12:38
В Украине построят сеть скоростных дорог: опубликована карта
12:08
В Киеве поймали наглого нарушителя ПДД, который едва не снес пешеходов: фото
12:05
Украинские Карпаты заметает снегом: опубликовано невероятное фото
12:00
На Закарпатье сильный пожар уничтожил старинную церковь, фото
11:47
Украинский режиссер получила награду престижного кинофестиваля Sundance в США
11:29
В России вспыхнул мощный пожар в известном издательстве, видео
10:50
Собак - не надо: в "Нафтогазе" интересно отреагировали на скандальное предложение нардепа
10:36
В стиле "итальяно": сеть взорвало забавное объявление об аренде квартиры в Киеве, фото
10:07
Как выглядит украинская пенсионерка глазами нардепа: сеть повеселила фотожаба
09:48
В России молодая девушка погибла под завалами кафе: фото и видео с места страшной трагедии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве поймали наглого нарушителя ПДД, который едва не снес пешеходов: фото

воскресенье, 02 февраля 2020, 12:08
переглянути новину українською

Патрульные полицейские задержали в Деснянском районе столицы нетрезвого водителя, который на огромной скорости гонял улицами, подвергая риску жизни пешеходов.

Об этом сообщили на Facebook-странице сообщества "ДТП. Киев", опубликовав снимки задержанного.

"Деснянский район, очередной нарушитель под мухой, на скорости гонял по району, едва не сбил пешеходов", - сказано в сообщении.

На задержание правонарушителя у патрульных полицейских ушло около десяти минут. На водителя составлен административный протокол.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель Geely, разогнав автомобиль до бешенной скорости, устроил жесткое ДТП на Березняках и скрылся с места аварии. В сети опубликовано видео момента аварии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: