В Киеве поймали наглого нарушителя ПДД, который едва не снес пешеходов: фото

Патрульные полицейские задержали в Деснянском районе столицы нетрезвого водителя, который на огромной скорости гонял улицами, подвергая риску жизни пешеходов.

Об этом сообщили на Facebook-странице сообщества "ДТП. Киев", опубликовав снимки задержанного.

"Деснянский район, очередной нарушитель под мухой, на скорости гонял по району, едва не сбил пешеходов", - сказано в сообщении.

На задержание правонарушителя у патрульных полицейских ушло около десяти минут. На водителя составлен административный протокол.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель Geely, разогнав автомобиль до бешенной скорости, устроил жесткое ДТП на Березняках и скрылся с места аварии. В сети опубликовано видео момента аварии.