RU  UA  EN

суббота, 1 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 января

23:30
Украинская схема: всплыли новые подробности скандала с импичментом Трампа
20:51
Весело и под звуки волынки: появилось яркое видео ухода британских депутатов из Европарламента
19:40
В США сделали важное заявление по Крыму
19:32
Все говорят о новинках корейской косметики: 10 новинок, которые станут хитами
18:16
Бюджет Украины недополучит миллиарды: нардеп Холодов критически оценил работу главы таможни Нефедова
18:10
Мне становится все тяжелее: молодая невеста Виктора Павлика пожаловалась на реакцию людей в ее адрес
17:37
Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее в общественных местах: фото подражателей
17:22
В сети появился фрагмент письма принцессы Дианы сыновьям за год до ее смерти
17:06
Стало известно о резонансном решении суда в деле против Кернеса
16:39
В Голливуде ввели новые правила для съемок постельных сцен: что изменится
16:08
Ведущий шоу Холостяк-10 оценил главного героя нового сезона
14:44
Катя Чили показала начало песни для Евровидения и все немного в шоке - таким криком обычно зовут на помощь
Все новости

Разбил авто и скрылся: появилось видео момента жесткого ДТП в Киеве

пятница, 31 января 2020, 23:55
переглянути новину українською

В Киеве водитель автомобиля устроил жесткое ДТП на Березняках и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице "Киев оперативный", публикуя видео момента аварии.

"Бешеный водитель Geely попал на камеры видеонаблюдения на Березняках (Миколайчука, 13), где устроил ДТП и скрылся", - говорится в подписи к кадрам, на которых запечатлен момент столкновения.

На кадрах видно, как водитель за рулем Geely несется на бешенной скорости, в какой-то момент на всех парах врезаясь в припаркованную у одной из обочин, машину.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области на Броварской окружной дороге по направлению к селу Требухов утром произошло смертельное ДТП, погибла девушка.

Также 25 января на Броварском проспекте в Киеве произошло ужасное ДТП с несколькими погибшими.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: