Разбил авто и скрылся: появилось видео момента жесткого ДТП в Киеве

В Киеве водитель автомобиля устроил жесткое ДТП на Березняках и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице "Киев оперативный", публикуя видео момента аварии.

"Бешеный водитель Geely попал на камеры видеонаблюдения на Березняках (Миколайчука, 13), где устроил ДТП и скрылся", - говорится в подписи к кадрам, на которых запечатлен момент столкновения.

На кадрах видно, как водитель за рулем Geely несется на бешенной скорости, в какой-то момент на всех парах врезаясь в припаркованную у одной из обочин, машину.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области на Броварской окружной дороге по направлению к селу Требухов утром произошло смертельное ДТП, погибла девушка.

Также 25 января на Броварском проспекте в Киеве произошло ужасное ДТП с несколькими погибшими.