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Всплыли новые детали убийства в Киеве девушек, найденных мертвыми в шкафу: видео

пятница, 17 января 2020, 15:37
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Убийцы двух девушек, который нашли в шкафу в квартире Киева, вероятно, планировали ограбление.

Об этом сообщают "Чрезвычайные новости. ICTV".

"Девушки поплатились жизнью за личные вещи - драгоценности, бижутерию, телефоны", - сказал заместитель руководителя отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко.

Также, как говорится в сюжете, правоохранители выяснили, что подозреваемые убивали девушек по очереди, заставляя одну смотреть на смерть другой.

А началось все с того, что погибшие накануне познакомились с парой. Те пригласили их к себе в квартиру погостить. По неизвестным причинам девушки согласились.

Соседи отметили, что в тот день было тихо, и они не слышали ссор или ругани. Не было также и криков. Потому они не подозревали, что в соседней квартире произошло убийство.

Напомним, двух девушек 16 и 19 лет разыскивали родственники на протяжении нескольких дней. Однако их тела нашли в квартире в шкафу. Помещение у хозяйки для празднования Нового года сняла пара - молодая девушка и взрослый мужчина. Однако они позвонили владелице жилья и сказали, что съедут раньше.

Именно женщина-хозяйка обнаружила трупы у себя дома. Она вызвала полицию, а те начали розыск подозреваемой пары. Спустя несколько дней их задержали в Одессе.

Как сообщал "Апостроф", Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве, на Подоле, в субботу, 4 января, на два месяца без возможности внесения залога.

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