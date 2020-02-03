Архивное видео Киева: как отдыхали жители столицы в 80-х

В интернете опубликовали видеозапись жизни Киева в 1980-х годах.

Ролик разместили в Telegram-канале Los Solomas.

На кадрах видно, как раньше отдыхали жители столицы в летние месяцы. Много людей купались и загорали на берегах Днепра. Прогуливались по центру Киева, а дети плескались в фонтанах. Машин тогда на улицах было мало, а город очаровывал своей зеленью.

"В сети всплыло архивное видео Киева в 1980-х годах. На нем изображено берег Днепра с огромным количеством людей, сама река, памятники, церкви, транспортные средства тех времен и центр города", - написали в сети.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографию центра Киева с иллюминатора самолета.