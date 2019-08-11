Видно каждый дом: появилось впечатляющее фото Киева с борта самолета

В сети опубликовали фотографию центра Киева с иллюминатора самолета.
Об этом сообщает пользователь сети Иван Лях в Facebook.
Воздушный лайнер заходил на посадку в аэропорту "Борисполь". Самолет пролетал над центральными улицами столицы.
"Заход на посадку в Борисполь (KBP) над центром Киева имеет свои плюсы. Центр города как на ладони. Если не считать мерзопакостные мелкие облака (справа в кадре одно из них), погода для фотографии через иллюминатор самолета была перфектной", - написал Лях и опубликовал впечатляющее фото с высоты.
Как сообщал "Апостроф", в Киеве сняли с высоты аварийный мост Патона, который также является памятником архитектуры.