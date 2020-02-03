В Киеве устроили "расправу" над еще одним "героем парковки", фото

Киевские пешеходы продолжают мстить "героям парковки", которые оставляют свои автомобили в неположенных местах и блокируют проход для людей и других автомобилей. Очередной инцидент произошел на улице Драгоманова, 2Б.

Как сообщает городское сообщество "Киев Оперативный" в социальных сетях, на этот раз "пострадавшим" оказался владелец автомобиля BMW.

Проходившие мимо люди не выдержали хамского отношения от водителя и оставили у него на капоте "подарок" в виде кирпича.

В комментариях люди поддерживают такие методы борьбы с "героями парковки", хотя есть и те, кто становится на защиту автомобилистов.

Напомним, что в сети опубликовали видео жестокой мести пешехода очередному "герою парковки" в Киеве, который своим автомобилем перегородил проход для людей. На опубликованных кадрах мужчина ногами избивал транспортное средство и выкрикивал нецензурную брань.