RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

09:59
В Одессе вспыхнул страшный пожар в многоэтажке, много погибших
09:29
"Влетел" на деньги: опубликовано видео жесткого наказания "героя парковки" в Киеве
09:29
Отрубил руки и ноги: суд принял неожиданное решение по убийце слепой под Ровно
09:28
theLime слушает песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 - кто и с чем собрался на конкурс
09:19
На Донбассе самоликвидировался экс-майор МВД, предавший Украину: фото
08:29
В Польше слепой мужчина прозрел после страшного ДТП, медики шокированы, фото
08:15
Число жертв смертельного коронавируса в Китае растет: в Украине паникуют, фото
08:10
Как прошел 3 выпуск Голосу країни-10 и кто сумел развернуть все четыре судейских кресла (видео)
08:02
Как приготовить дома вкусную сырную запеканку: простой рецепт на каждый день
07:37
В Киеве пьяный "разведчик" с патронами напал на копов: фото
06:30
Гороскоп на 3 февраля: Овны будут вести себя агрессивно, а Весам не помешало бы обновить гардероб
06:20
Украину будет заливать дождями: прогноз погоды на 3 февраля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Влетел" на деньги: опубликовано видео жесткого наказания "героя парковки" в Киеве

понедельник, 03 февраля 2020, 09:29
переглянути новину українською

В сети опубликовали видео жестокой мести пешехода очередному "герою парковки" в Киеве, который своим автомобилем перегородил проход для людей. На видео видно, как мужчина безжалостно разбивает Toyota, владельцу которой теперь придется заплатить немалые деньги за ремонт.

Ролик в сети опубликовало сообщество "Киев Оперативный".

На опубликованных кадрах мужчина яростно избивает транспортное средство ногами, при этом выкрикивает фразу: "Паркуешься, с*ка, как мудак!".


В комментариях люди признают, что такой метод борьбы с "героями парковки" нельзя назвать адекватным, но при этом люди понимают, что после такого происшествия водитель вряд ли еще раз перегородит пешеходную зону своим автомобилем.

Как сообщал "Апостроф", ранее на парковке торгового центра "Эпицентр" в Киеве заметили нарушителя, который оставил свой элитный автомобиль на местах для людей с инвалидностью.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: