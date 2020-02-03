"Влетел" на деньги: опубликовано видео жесткого наказания "героя парковки" в Киеве

В сети опубликовали видео жестокой мести пешехода очередному "герою парковки" в Киеве, который своим автомобилем перегородил проход для людей. На видео видно, как мужчина безжалостно разбивает Toyota, владельцу которой теперь придется заплатить немалые деньги за ремонт.

Ролик в сети опубликовало сообщество "Киев Оперативный".

На опубликованных кадрах мужчина яростно избивает транспортное средство ногами, при этом выкрикивает фразу: "Паркуешься, с*ка, как мудак!".





В комментариях люди признают, что такой метод борьбы с "героями парковки" нельзя назвать адекватным, но при этом люди понимают, что после такого происшествия водитель вряд ли еще раз перегородит пешеходную зону своим автомобилем.

Как сообщал "Апостроф", ранее на парковке торгового центра "Эпицентр" в Киеве заметили нарушителя, который оставил свой элитный автомобиль на местах для людей с инвалидностью.