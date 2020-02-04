Спешил за деньгами: в Киеве водитель маршрутки устроил опасное ДТП, фото и видео

В Киеве на Окружной дороге водитель маршрутки подрезал легковушку и спровоцировал ДТП.

Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

Водитель маршрутного такси "Вишневое-Академгородок" ударил в левый бок черную иномарку Renault, когда она съезжала с проспекта Победы на Кольцевую дорогу. От удара у авто отвалилось левое боковое зеркало.

Очевидцы утверждают, что водитель маршрутки увидел на обочине еще одного пассажира и пошел на рискованный маневр, чтобы подобрать человека и, таким образом, получить дополнительную выручку. Хотя, в салоне к тому времени уже находилось 15 пассажиров.

Когда водитель легковушки вышел из авто, чтобы выяснить ситуацию, маршрутчик начал ругаться на него, просил не вызывать полицию и предлагал за это деньги. Однако, правоохранители все же приехали и составили на нарушителя ПДД протокол.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 2 февраля во время ДТП на проспекте Гагарина в городе Днепре пострадали маршрутка и троллейбус.