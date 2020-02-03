В Днепре авто на скорости влетело в маршрутку: жуткий момент попал на видео

Во время ДТП на проспекте Гагарина в городе Днепре пострадали маршрутка и троллейбус.

Видео аварии, случившейся в воскресенье, 2 февраля, опубликовано в Telegram-канале "Х*евый Днепр".

"Автомобиль Audi влетел в маршрутку с пассажирами, а та по инерции зацепила троллейбус на остановке. В инциденте пострадали 2 человека", - сказано в сообщении.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, водитель легкового авто двигался на очень большой скорости, что и стало причиной аварии.





На месте происшествия работали медики и полиция. Двоих человек госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Киеве водитель автомобиля на огромной скорости устроил ДТП на Березняках и скрылся с места аварии.