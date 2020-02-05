Под Киевом сожгли авто депутата: появилось видео огненного ЧП

В поселке Коцюбинское Киевской области в ночь на среду, 5 февраля, неизвестные сожгли автомобиль члена исполкома поселкового совета, депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко, известного защитника Беличанского леса от застройки.

Видео горящего автомобиля опубликовано на Facebook-странице сообщества "ДТП. Киев".

Пожар произошел около 4.40 у дома, в котором проживает депутат. О том, что горит его машина, Слюсаренко сообщила соседка. Огонь перекинулся также на машину, которая стояла рядом.





На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. По словам Слюсаренко, полицейские эксперты считают причиной возгорания умышленный поджог.

Депутат также отметил, что автомобиль принадлежал его жене.

Богдан Слюсаренко известен как решительный противник присоединения поселка Коцюбинского к Киеву. На днях он публично обвинил лоббистов поглощения поселка в том, что они работают на столичных застройщиков, посягающих на Беличанский лес.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты показали кадры с поджогом автомобиля во Львове, который принадлежал корреспонденту "Радио Свобода" Галине Терещук.