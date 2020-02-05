RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

13:46
Суд принял новое решение по судьбе Дугарь, подозреваемой по делу Шеремета
13:46
В Канаде скучно: Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл свою квартиру в Нью-Йорке
13:05
Модель потратила тысячи долларов, чтобы стать живой куклой, но пока ее фото лишь пугают людей в соцсетях
12:50
Парень решил юморнуть о коронавирусе на борту самолета - цена этой шутки оказалась слишком высокой
12:37
Ким Кардашьян рассказала о своей диете и призналась, что не дает детям мясо
12:30
Бороться за украинскую землю: Тимошенко обратилась к противникам земельной реформы
12:22
Когда Рада собирается поставить точку в земельной реформе: названа ключевая дата
12:00
ГБР вызывает на допрос нардепа, угрожавшую Зеленскому: первые подробности
11:45
Шеннен Доэрти поделилась трогательным посланием после диагностики 4 стадии рака
11:29
Станут ближе к народу: в Кабмине приняли жесткое решение по зарплатам топ-чиновников в Украине
11:25
DANTES выпустил "грязный" клип на песню, которую написала Jerry Heil: видео
11:21
Суд в Чернигове отпустил похитителя людей, который дважды сбегал и разыскивается Интерполом - подробности скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом сожгли авто депутата: появилось видео огненного ЧП

среда, 05 февраля 2020, 13:19
переглянути новину українською

В поселке Коцюбинское Киевской области в ночь на среду, 5 февраля, неизвестные сожгли автомобиль члена исполкома поселкового совета, депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко, известного защитника Беличанского леса от застройки.

Видео горящего автомобиля опубликовано на Facebook-странице сообщества "ДТП. Киев".

Пожар произошел около 4.40 у дома, в котором проживает депутат. О том, что горит его машина, Слюсаренко сообщила соседка. Огонь перекинулся также на машину, которая стояла рядом.


На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. По словам Слюсаренко, полицейские эксперты считают причиной возгорания умышленный поджог.

Депутат также отметил, что автомобиль принадлежал его жене.

Богдан Слюсаренко известен как решительный противник присоединения поселка Коцюбинского к Киеву. На днях он публично обвинил лоббистов поглощения поселка в том, что они работают на столичных застройщиков, посягающих на Беличанский лес.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты показали кадры с поджогом автомобиля во Львове, который принадлежал корреспонденту "Радио Свобода" Галине Терещук.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: