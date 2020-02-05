В Киеве водитель маршрутки выбросил из салона пьяную пассажирку: мнения в сети разделились

Вечером 4 февраля на улице Ирпенской в Святошинском районе Киева водитель маршрутки вытолкнул из салона женщину, закрыл двери и уехал.

Об инциденте написала Юлия Коренева в Facebook-сообществе "Академгородок".

Водитель маршрутки № 194 (ул. Чернобыльская - супермаркет "Ашан") вытолкал из салона женщину, которая сопротивлялась и кричала, бросил ее на обочину и уехал. Юлия Коренева подошла, чтобы узнать, что случилось. От женщины слышался запах алкоголя, на вопросы она не отвечала. Помочь пострадавшей решили еще несколько случайных прохожих.

Люди вызвали медиков. Карета "скорой" прибыла, но приехала не непосредственно на место происшествия, а припарковалась за углом. Когда один из очевидцев предложил вызвать полицию, чтобы правоохранители разобрались в чрезвычайном происшествии, женщина, которая к тому времени лежала на земле в луже, быстро встала, растолкала людей и убежала.

Юлия Коренева в заметке возмутилась действиями водителя маршрутки и работников "скорой". Но не все разделяют ее недовольство. В комментариях пользователи говорят, что водитель общественного транспорта не обязан возить в салоне нетрезвых пассажиров. Ведь те могут быть опасными для других пассажиров.

Были и такие, которые встали на сторону медиков. Мол, если "скорая" будет выезжать на все вызовы с нетрезвыми людьми, то где-то может не дождаться помощи человек с инсультом.

Как писал "Апостроф" ранее, на днях в Киеве водитель маршрутного такси "Вишневое-Академгородок" ударил в левый бок черную иномарку Renault, когда та съезжала с проспекта Победы на Кольцевую дорогу.