В Киеве пьяный мужчина устроил эпическое "ограбление" кондитерской, фото

Нетрезвый мужчина в Киеве забрался посреди ночи в кондитерский магазин, чтобы поесть сладкого, где был задержан полицией.

Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Киева.

Сообщение по спецлинии 102 о срабатывании сигнализации в одном из магазинов возле станции метро "Берестейская" поступило около 4 часов утра в среду, 5 февраля.

"На месте происшествия инспекторы обнаружили 36-летнего мужчины с явными признаками опьянения, который проник в отдел с кондитерскими изделиями. Патрульные застали мужчину с поличным, когда он ел сладости", - сказано в сообщении.

Правонарушитель не смог объяснить причину своего поступка. На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого инцидента и правовой квалификации действий гражданина.

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