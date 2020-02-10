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Спасение рядового Барсика: в Киеве люди помогли попавшему в беду коту

понедельник, 10 февраля 2020, 23:52
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10 февраля в Киеве на Борщаговке жители одной из многоэтажек сплотились, чтобы спасти кота, который попал в беду.

Видео спасения разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как под деревом, на котором сидит черный кот, люди растянули голубую ткань, чтобы поймать животное во время полета. Один из мужчин полез на дерево спасать кота, который застрял между ветвями. В конце концов, кота благополучно поймали и отпустили.

Украинцы тепло и доброжелательно отреагировали на видео. Кое-кто начал рассказывать истории о своих пушистых любимцах. А другим история кота с Борщаговки напомнила "вирусное" видео, которое буквально взорвало сеть в 2014 году. Тогда пользователи смеялись над кадрами спасения кота в городе Нижний Новгород (Россия). Солдат решил помочь бабушке снять кота с березы. Сначала пытался сбить его с дерева бутылкой, но только побил окна на втором этаже дома. Затем военный взял топор и срубил дерево под корень. Береза упала и порвала ЛЭП. Правда, кота удалось освободить из ловушки.

Как писал "Апостроф" ранее, украинцев также повеселило видео спасения мужчины, который сидел в отсеке для сточных вод вблизи столичного метро "Лыбидская" абсолютно голый.

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