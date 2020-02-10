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Плевал на всех: в Киеве водитель авто отметился "феерической" парковкой, фото

понедельник, 10 февраля 2020, 00:10
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В Киеве на одном из пешеходных переходов заметили припаркованный автомобиль: его владелец на замечание ответил грубостью.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На опубликованном снимке можно увидеть автомобиль Mazda, который в нарушение дорожных правил припарковали прямо на пешеходном переходе.

"Нахальный водитель этой Mazda решил послать подальше людей, которые попросили его перепарковаться с пешеходного перехода. Киев, улица Липковского", – говорится в сообщении.

Некоторые пользователи обратили внимание на номера машины (АН – код Донецкой области). Другие ответили им, что "героев парковки" в Киеве можно найти с любым кодом на номерах.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Голосеевском районе Киева две иномарки припарковались на тротуаре и мешали передвигаться пешеходам.

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