Нужен специалист от лавры: в сети бурно отреагировали на фото "героя парковки" на евробляхе в Киеве

В Голосеевском районе Киева две иномарки припарковались на тротуаре и мешали передвигаться пешеходам.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На улице Сеченова, 7 светлые легковушки заехали на тротуар и создали препятствия для пешеходов. А белый Infiniti и вообще перегородил пешеходам, которые выходят из близлежащих дворов, проход.

Более того, авто стоит в упор к канализационному люку с пожарными гидрантами. А, значит, в случае пожара воспользоваться им уже не получится.

Пользователей сети возмутил такой поступок "героя парковки".

Украинцы замечают , что перед тем, как покупать авто из Европы и растамаживать его, необходимо научиться элементарной культуре поведения на дорогах.

Как писал "Апостроф" ранее, во Львове мужчина за рулем черной легковушки подъехал к детскому саду и припарковался так, что перегородил дорогу родителям с детьми.

Также в воскресенье, 1 сентября, в Киеве "герой парковки" парализовал движение трамваев в одном из районов.