Дальше выколет глаза? В Киеве разгорелся громкий скандал из-за конфликта детей в школе

В киевской школе №74 вспыхнул громкий скандал - спор учеников на группе продленного дня перерос в конфликт родителей и учителей.

Об этом написала мама ученика этой школы под ником "Vika Viktorichka" в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

"Дети играли на улице в игру, и мой сын случайно, не нарочно, попал однокласснику рукой в висок, после чего мой сын дважды попросил у него прощения, но, он сказал, что не прощает. Все видела собственными глазами и подтвердила учительница ГПД. Когда вернулись с прогулки к классу, одноклассник никого не хотел слушать, а позвонил своей маме и пожаловался на моего ребенка", - пишет она.

Позже женщина получила от мамы мальчика два сообщении с требованием принять меры, она согласилась на диалог, но в присутствии учителя, на что та отказалась.

"На следующий день вечером, мама беспрепятственно зашла в школу, так же беспрепятственно зашла в класс и совершила над моим ребенком психологическое насилие и моральное унижение, заставив моего ребенка извиняться перед ней, перед всем классом, и учителем ГПД, которая молча наблюдала за этим всем и не приняла никаких безопасных мер. Мой ребенок сначала отказался извиняться, после этого мама грубым, повелительным тоном сказала: "Быстро передо мной извиняйся, я кому сказала, и обещай мне, что больше такого не повторится". Конечно после такого, все дети, которые были в классе были в шоке, и мой ребенок под этим давлением извинился, не понимая даже за что. Мне даже страшно подумать если этой маме не понравится как мой ребенок на нее посмотрит? Так что, она в следующий раз ему глаза выколет, или какой-то другой вред нанесет", - пишет возмущенная мама.

В школе предлагают решить конфликт самостоятельно. По просьбе решить все по закону и обеспечить безопасность детей в школе директор собирает родительское собрание.

"Я думаю вы догадываетесь для чего директор пытается провести такие сборы? Директор таким образом заручается поддержкой ангажированных родителей, и оказывает давление на "невыгодных родителей"... С этой мамой это уже третий конфликт, где она оскорбляет непосредственно моего ребенка и ей это сходит с рук. я допускаю, что она это сделала с желания отомстить моему ребенку и семье, потому что предыдущие разы я также пыталась защитить своего ребенка. На этот раз я дважды прилагала усилия, чтобы пообщаться с мамой снова, но она также избегала встречи и диалога", - пишет автор.

Поскольку директор школы не реагирует на жалобу, женщина написала заявление в РУО Соломенского района, РГА и полицию.

Мнения родителей в комментариях разделились.

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