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Как строят Подольский мост в Киеве: появились интересные детали и видео

пятница, 14 февраля 2020, 06:44
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В Киеве продолжаются работы над строительством Подольского моста - уже установлена в проектное положение металлоконструкция пролетной части заезда на мост с улицы Верхний Вал весом в 500 тонн.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Согласно проекту, мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Общая протяженность мостового перехода составит около 7,5 км.

Открыть автомобильное сообщение по Подольскому мосту должны до конца 2020 года.

Стоит отметить, что технико-экономическое обоснование строительства моста через Днепр разрабатывалось в 1987-1989 годах. Работы по его сооружению начались в 1993 году, но были приостановлены.

Как сообщал "Апостроф", ранее голливудский актер Том Круз в сопровождении экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко посетил Подольский мост в Киеве в поисках интересных локаций для будущих фильмов.

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