В Киеве жестко наказали "героя парковки", оставившего авто прямо у подъезда, фото

Водитель службы такси Bolt неосмотрительно припарковался возле подъезда столичной многоэтажки, создав неудобства жильцам. В ответ на хамство они забросали его машину мусором.

Фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале "Kиев Сейчас".

Как видно на снимке, капот машины такси жильцы забросали кульками с мусором, картонными коробками от пиццы и пластиковыми бутылками.

"Таксист службы Bolt припарковал свой автомобиль просто у входа подъезд. Жильцы такой жест не оценили", - сказано в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на элитный автомобиль, припаркованный на пешеходном переходе, неизвестные наклеили листок с оскорблениями в адрес водителя: "я паркуюсь как м*дак".