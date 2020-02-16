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В Киеве молодой парень чудом выжил после жуткого ЧП

воскресенье, 16 февраля 2020, 19:15
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В субботу, 15 февраля, в Оболонском районе Киева произошел несчастный случай, парень упал с восьмого этажа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Предварительно полицейские выяснили, что в квартире на восьмом этаже компания ребят отмечала день рождения. Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, он выпал из окна.

Что именно произошло - неизвестно.

К счастью, после падения с восьмого этажа пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу.

Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности случившегося устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", на улице Орловская,15 в микрорайоне Сырец в Киеве 14-летний подросток выпал из окна и разбился насмерть.

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