В Киеве молодой парень чудом выжил после жуткого ЧП

В субботу, 15 февраля, в Оболонском районе Киева произошел несчастный случай, парень упал с восьмого этажа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Предварительно полицейские выяснили, что в квартире на восьмом этаже компания ребят отмечала день рождения. Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, он выпал из окна.

Что именно произошло - неизвестно.

К счастью, после падения с восьмого этажа пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу.

Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности случившегося устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", на улице Орловская,15 в микрорайоне Сырец в Киеве 14-летний подросток выпал из окна и разбился насмерть.