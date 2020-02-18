В Киеве трогательно почтили память жертв расстрелов на Майдане: видео

В Киеве на "Аллее Героев Небесной Сотни" состоялся уже традиционный поминальный молебен, приуроченный к годовщине трагических событий на Майдане.

Об этом сообщает Klymenko Time.

Ровно шесть лет назад в правительственном квартале во время столкновений с силовиками и "титушками" начали гибнуть майдановцы, а вечером состоялся штурм баррикад в центре Киева.

18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений, силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя камин мостовой и "коктейли Молотова".

Отметим, что особого продвижения в деле расследований этих преступлений с уже обновленной прокуратурой не наблюдается.

На сегодняшний вечер запланировано шествие памяти в честь погибших. Мероприятие пройдет в центре Киева и начнется в 20:00.

Как ранее сообщал "Апостроф", беглый экс-президент Виктор Янукович, который покинул Украину в 2014 году, выступил с неожиданным обращением, в котором похвалил Владимира Зеленского и заявил о своей готовности работать над "миром и стабильностью" в стране.

Напомним, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович занимается строительством роскошного жилья в России на "отжатом" с помощью судов участке с озером в заповедной зоне.