RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

15:26
Ждет наказания: наглый "герой парковки" в Киеве отметился хамством и "прославился" в сети, фото
15:25
Азаров похвалился цитатой Данилко об Украине, вот только фейк пришлось удалить Lime
15:18
Готовят "приманку" и отправляют на фронт: пропагандисты ДНР опозорились диким фейком о ВСУ
15:09
Привезем в Конча-Заспу: Зеленский пригрозил политикам, выступившим против эвакуации украинцев из Китая
15:06
Появилась жесткая фотожаба на мирные инициативы Сивохо и обострение на Донбассе
14:49
Как будут призывать в украинскую армию 18-летних: появилось детальное разъяснение
14:42
Появилось фото 22-летнего бойца ВСУ, погибшего во время жестокого боя на Донбассе
14:36
Больше не подозреваемый: в деле о ДТП с Кулебой произошел неожиданный поворот
14:24
Не видно ничего на пути: появилось яркое фото метели в Карпатах
14:20
В Украину возвращается журналист, незаконно осужденный Россией в Крыму: фото
14:16
В Киеве трогательно почтили память жертв расстрелов на Майдане: видео
14:03
СМИ обсуждают новое лицо Аллы Пугачевой - говорят, примадонна решилась на рисковую операцию Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве трогательно почтили память жертв расстрелов на Майдане: видео

вторник, 18 февраля 2020, 14:16
переглянути новину українською

В Киеве на "Аллее Героев Небесной Сотни" состоялся уже традиционный поминальный молебен, приуроченный к годовщине трагических событий на Майдане.

Об этом сообщает Klymenko Time.

Ровно шесть лет назад в правительственном квартале во время столкновений с силовиками и "титушками" начали гибнуть майдановцы, а вечером состоялся штурм баррикад в центре Киева.

18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений, силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя камин мостовой и "коктейли Молотова".

Отметим, что особого продвижения в деле расследований этих преступлений с уже обновленной прокуратурой не наблюдается.

На сегодняшний вечер запланировано шествие памяти в честь погибших. Мероприятие пройдет в центре Киева и начнется в 20:00.

Как ранее сообщал "Апостроф", беглый экс-президент Виктор Янукович, который покинул Украину в 2014 году, выступил с неожиданным обращением, в котором похвалил Владимира Зеленского и заявил о своей готовности работать над "миром и стабильностью" в стране.

Напомним, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович занимается строительством роскошного жилья в России на "отжатом" с помощью судов участке с озером в заповедной зоне.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Землекопы, поджигатели и насильники в украинской армии: как боевики запугивают жителей Донбасса

Весна пришла, но с морозом: синоптики предупредили о смене погоды

Скинуть лишний балласт: что власть готовит для шахтеров и угольной отрасли

Ловушка от Путина: как подписывались Минские соглашения и чего избежала Украина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: