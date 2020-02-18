Водителя автобуса в Киеве поймали за позорным занятием, фото

В Киеве водителя пассажирского автобуса сфотографировали в момент, когда он мочился на свой же транспорт, рядом с ним находился также кондуктор.

Фото было опубликовано на канале Киев оперативный в Telegram.

Администраторы уточнили, где конкретно водитель был заснят за своим занятием, а также указали, что ответственность за подобные эпизоды должен понести перевозчик.

"Собственно, ничего не поменялось - водителям общественного транспорта так и не поставили туалеты, поэтому они в унисон с кондукторами справляют нужду прямо на автобус. Киев, Виноградарь", - уточнили на канале.

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