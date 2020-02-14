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Не заметить было нельзя! В Киеве произошел возмутительный инцидент с ребенком в маршрутке

пятница, 14 февраля 2020, 17:29
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В Киеве водитель маршрутки зажал дверьми ребенка и чуть не сломал ему руку.

Об инциденте сообщила мать пострадавшей школьницы Анна Свистунова в Facebook-паблике "Типичное Голосеево".

Она ехала с 7-летней дочерью на занятие в музыкальную школу с Демеевки до остановки "ул. Колпака" на Печерске. В 15:15 маршрутка № 507 (отправляется с железнодорожного вокзала "Южный" и следует до Государственного музея народной архитектуры и быта, - "Апостроф") затормозила и пассажири начали выходить.

"Водитель закрыл двери, не дожидаясь выхода ребенка из маршрутки. Прищемил ей руку и продолжил движение. Я ее держала за руку. Пассажиры маршрутки начали кричать, я со своей стороны чуть не разбила ему окно, пока он не остановился", - рассказала мать пострадавшей девочки, Анна Свистунова.

Женщина добавила, что не заметить ребенка водитель не мог, ведь в салоне было мало пассажиров и обзор маршрутчику никто не загораживал. Сам водитель оправдывался тем, что сзади его машины стояла другая маршрутка и ее водитель был очень недоволен простоем. Поэтому он не убедился, что ребенок вышел, и продолжил движение.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 12 ноября в Киеве женщина попала в чрезвычайную ситуацию - в маршрутном такси по вине водителя она сломала руку.

А 4 февраля на улице Ирпенской в Святошинском районе Киева водитель маршрутки вытолкнул из салона женщину, закрыл двери и уехал.

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