RU  UA  EN

среда, 19 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

11:11
Не душите ФОПов! Под стенами Офиса президента в Киеве устроили акцию протеста, фото
10:40
В Киеве "герою парковки" устроили огненный "сюрприз": печальные фото
10:18
В Одессе произошла кровавая стрельба в салоне красоты: фото и видео
10:15
Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как отпраздновали день рождения сына Lime
09:28
Нашли в разорванной куртке: в Киеве загадочно погиб мужчина, фото и видео
09:10
В охваченный коронавирусом Ухань вылетел самолет за украинцами: что сейчас происходит в Китае
08:38
В Днепре вооруженная банда похитила девушку, пришлось задействовать спецназ: фото и видео
08:27
Под Полтавой произошла смертельная стрельба на остановке: жуткий момент попал на видео
07:14
В Киеве знакомство в соцсетях обернулось страшной драмой и вызовом "копов"
07:06
3 простых салата из крабовых палочек на все времена - рецепты и советы по ингредиентам Lime
07:05
Мне было 12, когда его убили: дочь героя Небесной сотни потрясла сеть обращением
06:44
Мистическая дата 20.02.2020: как привлечь удачу и что нельзя делать
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве "герою парковки" устроили огненный "сюрприз": печальные фото

среда, 19 февраля 2020, 10:40
переглянути новину українською

В Киеве начали радикально бороться с "героями парковки", а в одном из таких эпизодов борцу за справедливость грозит реальный тюремный срок.

Как сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к совершению поджога автомобиля.

Пожар произошел на улице Пироговский. Здесь спасатели обнаружили горящий автомобиль Ford.

Владелец транспортного средства рассказал сотрудникам органов, что оставил свой автомобиль напротив завода и пошел на работу, а потом ему позвонили и сказали, что транспортное средство пылает.

Работники завода говорят, что к автомобилю утром подходил неизвестный мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и кричал, что готов поджечь авто, если его не перепаркуют.

Напомним, что в Киеве заметили очередного "героя парковки", который оставил свой автомобиль на тротуаре.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: