В Киеве "герою парковки" устроили огненный "сюрприз": печальные фото

В Киеве начали радикально бороться с "героями парковки", а в одном из таких эпизодов борцу за справедливость грозит реальный тюремный срок.

Как сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к совершению поджога автомобиля.

Пожар произошел на улице Пироговский. Здесь спасатели обнаружили горящий автомобиль Ford.

Владелец транспортного средства рассказал сотрудникам органов, что оставил свой автомобиль напротив завода и пошел на работу, а потом ему позвонили и сказали, что транспортное средство пылает.

Работники завода говорят, что к автомобилю утром подходил неизвестный мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и кричал, что готов поджечь авто, если его не перепаркуют.

Напомним, что в Киеве заметили очередного "героя парковки", который оставил свой автомобиль на тротуаре.