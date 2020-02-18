RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

18:04
Кресло Зеленского на "Рассмеши комика" займет известная украинка Lime
17:39
Рабочие спасли собаку из замерзшей реки и были потрясены: оказалось, это совсем другое животное, фото
17:21
Снимки украинского фотографа посоревнуются за главный приз крупнейшего в мире фотоконкурса Lime
16:48
Влад Яма трогательно признался в любви жене в день ее рождения Lime
15:42
Жена Бабкина показала 8-месячного сына и похвасталась первыми достижениями малыша Lime
15:25
Азаров похвалился цитатой Данилко об Украине, вот только фейк пришлось удалить Lime
14:27
Черные планы Путина по "убийству" конституции России высмеяли меткой карикатурой
14:03
СМИ обсуждают новое лицо Аллы Пугачевой - говорят, примадонна решилась на рисковую операцию Lime
13:40
Когда обнимаются и не ссорятся: дети Славы Каминской мило ответили на вопросы о любви Lime
13:02
Звезда "Игры престолов" появится в новом сезоне "Ведьмака" - и на такую роль лучшего актера не найти Lime
12:32
Модель Эшли Грэм показала честные последствия родов - и они далеки от эффектных фото в купальнике Lime
12:06
Проблема - не в пиратстве: Кондратюк высказался о кодировании телеканалов в Украине Lime
Все новости

Марафон продолжается: в сети показали фото еще одного "героя парковки" в Киеве

вторник, 18 февраля 2020, 17:12
переглянути новину українською

В Киеве заметили очередного "героя парковки", который оставил свой автомобиль на тротуаре.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев сейчас".

Авто-хама увидели на улице Бульварно-Кудрявская. Водитель не придумал лучшего места, как просто припарковать свою машину марки Lexus на пешеходной части. При этом для самих людей он оставил очень мало проходного места.

В сети показали фото "героя" и подписали его: "Марафон "Я паркуюсь, как м*дак" продолжается".

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля в Киеве, неподалеку от Национального цирка Украины было обнаружено элитное авто, припаркованное посреди тротуара.

Также в Харькове водитель авто отметился особой наглостью - мало того, что он припарковался в неположенном месте, так едва не сбил людей и нахамил в ответ на замечания.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: