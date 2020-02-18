Марафон продолжается: в сети показали фото еще одного "героя парковки" в Киеве

В Киеве заметили очередного "героя парковки", который оставил свой автомобиль на тротуаре.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев сейчас".

Авто-хама увидели на улице Бульварно-Кудрявская. Водитель не придумал лучшего места, как просто припарковать свою машину марки Lexus на пешеходной части. При этом для самих людей он оставил очень мало проходного места.

В сети показали фото "героя" и подписали его: "Марафон "Я паркуюсь, как м*дак" продолжается".

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля в Киеве, неподалеку от Национального цирка Украины было обнаружено элитное авто, припаркованное посреди тротуара.

Также в Харькове водитель авто отметился особой наглостью - мало того, что он припарковался в неположенном месте, так едва не сбил людей и нахамил в ответ на замечания.