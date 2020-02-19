В Киеве водитель нагло нарушил ПДД и попал в жуткую аварию с переворотом: видео

19 февраля днем в Киеве на улице Шухевича произошла серьезная авария, в результате которой один автомобиль перевернулся.

Как пишет в социальных сетях сообщество "Киев оперативный", инцидент произошел возле заправки.

В данный момент нет никакой информации о пострадавших. Также неизвестно, сколько человек находилось в салоне пострадавшего автомобиля.

На опубликованных в сети кадрах видно, что водитель, автомобиль которого перевернулся, двигался на высокой скорости и на перекресте столкнулся с другим транспортным средством. После этого авто нарушителя отбросило на обочину, где оно и перевернулось.

Напомним, что в сети показали видео начала погони за автомобилем Subaru в Харькове в четверг, 13 февраля, в результате чего полицейский ранил из пистолета нарушителя-беглеца.