RU  UA  EN

среда, 19 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

11:50
"Укргазвыдобування" может потерять миллионы из-за недобросовестного поставщика
08:59
Нацбанк обновил курс валют на 19 февраля: что происходит с долларом

18 февраля

12:52
Депутаты с экспертами обсудили создание государственной Службы доходов: детали о проекте
11:02
В Украину с важной миссией едут эксперты МВФ: появились подробности
08:23
Курс доллара "застыл": данные от Нацбанка на 18 февраля
07:40
Накопительные пенсии в Украине: на какую прибавку и когда можно рассчитывать
04:15
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2020 году: разъяснение для украинцев

17 февраля

08:47
Украинцам готовят "сюрприз" с налогами: что изменится и кто будет платить больше
08:07
Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 17 февраля
03:15
Как добиться перерасчета пенсии и что для этого нужно знать: появилось детальное разъяснение

16 февраля

10:16
Будут "качели": озвучен прогноз по курсу доллара в Украине на следующую неделю
09:00
Как воруют деньги с карточек украинцев: раскрыты главные "схемы"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве водитель нагло нарушил ПДД и попал в жуткую аварию с переворотом: видео

среда, 19 февраля 2020, 16:55
переглянути новину українською

19 февраля днем в Киеве на улице Шухевича произошла серьезная авария, в результате которой один автомобиль перевернулся.

Как пишет в социальных сетях сообщество "Киев оперативный", инцидент произошел возле заправки.

В данный момент нет никакой информации о пострадавших. Также неизвестно, сколько человек находилось в салоне пострадавшего автомобиля.

На опубликованных в сети кадрах видно, что водитель, автомобиль которого перевернулся, двигался на высокой скорости и на перекресте столкнулся с другим транспортным средством. После этого авто нарушителя отбросило на обочину, где оно и перевернулось.

Напомним, что в сети показали видео начала погони за автомобилем Subaru в Харькове в четверг, 13 февраля, в результате чего полицейский ранил из пистолета нарушителя-беглеца.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: