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В Киеве вор попытался совершить дерзкое ограбление в метро, но жестко поплатился: видео

среда, 19 февраля 2020, 11:41
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В среду, 19 февраля, в Киеве мужчина попытался совершить ограбление в метро, но его поймали на горячем, повалили на землю и начали пинать.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на станции метро "Золотые ворота", где вор позарился на чужие телефоны и кошельки.

"Применяются демократические методы ограничения свободы", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевские полицейские задержали грабителя, который в подъезде дома на улице Кирилловской напал на 94-летнего пенсионера и вырвал у него из рук сумку, в которой было 12 тысяч гривен.

Также 41-летняя жительница Белой Церкви (Киевская область) подверглась нападению на безлюдной улице города. Потерпевшей нанесли несколько ножевых ранений, ее ограбили и изнасиловали.

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