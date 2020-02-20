Пахнет очень плохо: в Киеве жестко наказали "героя парковки", фото

В Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.

Соответствующее фото опубликовано на Facebook-странице сообщества "ДТП. Киев".

Как видно на снимке, припаркованный рядом с оградой домов частного сектора автомобиль изрядно измазан чем-то ярко-коричневым. Фото не передает запаха, но судя по цвету - это фекалии. Особенно испачканы дерьмом капот, лобовое стекло и дверца со стороны водителя.

"Киев Фрометьевский спуск. Как Вам такое наказание?" - спрашивает автор опубликованного снимка.

В чем именно состоит нарушение правил парковки, опубликованное фото не дает представления.

Как сообщал "Апостроф", на парковке "Мост-сити" в городе Днепре разгневанная чем-то девушка расписала автомобиль Porsche нецензурными словами.