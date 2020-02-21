Опять устал: в Киеве куски моста обрушились на авто, фото

В пятницу, 21 февраля, с Дегтяревского путепровода в Киеве упали куски элементов конструкции: они упали прямо на автомобиль, который проезжал внизу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

У пострадавшего автомобиля было разбито переднее стекло, существенно поврежден капот, камни также упали на крышу автомобиля. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Как сообщается, во время оформления дорожной аварии была перекрыта одна из полос движения, из-за чего образовался серьезный затор.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве продолжаются работы над строительством Подольского моста - уже установлена в проектное положение металлоконструкция пролетной части заезда на мост с улицы Верхний Вал весом в 500 тонн.