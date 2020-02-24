Переименование "Дорогожичей" в Киеве: глава Института нацпамяти сделал важное уточнение

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что сейчас не время для поднятия вопроса о переименовании столичной станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр".

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".

"На сегодня это (Бабий Яр - "Апостроф") название в Киеве уже имеет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и остановка троллейбуса №23 рядом со станцией метро "Дорогожичи". В целом же "Дорогожичи" являются древним киевским топонимом. Впервые он упоминается в Ипатьевской летописи в контексте событий 10 века. Топоним "Бабий Яр" известен с 19 века и тоже является исконно киевским. Никакого конфликта между названиями нет - они являются историческими и присущими местности. Ни один из этих топонимов нельзя рассматривать как забытый или такой, которому угрожают. Они оба являются важной частью памяти киевлян", - заявил Дробович.

По его мнению, этот вопрос сейчас не ко времени, по крайней мере до проведения консультаций с общественностью, экспертами-киевоведами и теми немногочисленными жертвами Холокоста, которые до сих пор живы и могут высказать свое мнение.

"Вместе с тем я поддерживаю быстрое и профессиональное обсуждение темы мемориализации в городском пространстве - это хороший пример общественной дискуссии и привлечение внимания к важным страницам памяти украинского народа", - отметил глава Института нацпамяти.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве станцию метро "Дорогожичи", Сырецко-Печерской линии, могут переименовать в "Бабий Яр", поскольку она расположена на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941-1943 гг. произошла одно из величайших трагедий Холокоста - массовые расстрелы, в которых погибло около 100 тысяч человек.