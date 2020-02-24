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Пришлось догонять "скорой": в Киеве неадекватный водитель разделся посреди дороги, видео

понедельник, 24 февраля 2020, 12:13
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В Киеве мужчина в неадекватном состоянии управлял транспортным средством, после чего напал на прохожего, разделся и лег посреди дороги.

О странной выходке водителя сообщает сообщество "Киев оперативный" в социальных сетях.

Там же опубликовали видео со всем происходящим.

На ролике видно, что мужчина разделся и лег прямо на дорогу, при это выкрикивая имя Андрей и истерически плакал.

По уточненным данным, мужчина управлял автомобилем Volkswagen.

"Выбежал из своей машины, напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, просто лег на асфальт и начал кричать "Андрюхааааааа". Через пару минут, когда увидел спецсигналы скорой, собрал свои вещи, сел а автомобиль и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, что в польском городе Катовице авто под управлением украинца протаранило восемь припаркованных машин.

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