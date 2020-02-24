"Скорая помощь" и скоростной интернет: в метро Киева анонсировали серьезные обновления

В 2020 году на 52 станциях столичного метро появятся дефибрилляторы, а в ближайшее время там обещают работу 4G интернета.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Такую "скорую помощь" решили сделать для безопасности пассажиров, которые имеют проблемы со здоровьем. Теперь им не придется ждать медиков "скорой", а им смогут оказать помощь на месте. Отмечается, что первоначально планировалось оснастить устройствами запуска сердца на 20 станций метро, однако, по рекомендации Департамента здавоохранения Киева их количество будет увеличено до 52.

Также, как пишет пресс-служба, оператор "Vodafone Украина" провел успешное тестирование сети 4G в метрополитене Киева, в течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле до станции "Житомирская", затем, в несколько этапов, и на других станциях.

Отмечается, что, согласно плану, в первом полугодии сеть появится на 9 станциях и в тоннелях между ними. Полностью 4G-интернетом метрополитен Киева охватят до конца 2020 года.

"В течение всей прошлой недели, в режиме 24/7, команда специалистов Vodafone Украина совместно с подрядчиком, работала над реализацией технического решения и успешно провела тестирование сети 4G в метро Киева.Тесты, которые мы проводили в ночь на 24 февраля, прошли успешно, все сервисы работают и сеть готова к приему интернет-трафика наших абонентов", - сказал заместитель гендиректора "Vodafone Украина" Андрей Большаков.

Сейчас компания ждет принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, и также, в частности, к инфраструктуре КП "Киевский Метрополитен", которое запланировано на 12 марта.

"В случае положительного решения, сможем начать полную реализацию проекта сразу же после подписания договора. В противном случае, сроки проекта могут перенестись", - добавил Большаков.

Как сообщал "Апостроф", с 18 февраля начались работы по ремонту эскалаторов на станции "Майдан Незалежности", которые продлятся до февраля 2021 года.