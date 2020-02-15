Возможна давка: центральную станцию метро в Киеве будут ремонтировать

С 18 февраля начинаются работы по ремонту эскалаторов на станции "Майдан Незалежности", которые продлятся до февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Сейчас также ведутся работы на станции "Золотые ворота", где проходит капитальный ремонт эскалаторов. По этой причине утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию закрывают на вход, а два рабочих эскалатора наклона поднимают пассажиров на выход.

В сообщении говорится, что в остальное время станция работает в обычном режиме.

В метрополитене отмечают, что всего в метро работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тысяч километров.

Напомним, что в Киеве женщина попыталась украсть 5-летнего мальчика в метро, но ей помешали неравнодушные прохожие.