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В Киеве эвакуатор забрал авто вместе с детьми-пассажирами: опубликованы фото

понедельник, 24 февраля 2020, 21:28
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В понедельник, 24 февраля, в столице эвакуатор забрали припаркованный не по правилам автомобиль, однако в нем находились дети.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Корреспондент".

Инспекторы по парковке в Киеве эвакуировали припаркованную с нарушением правил машину марки BMW. Они не заметили, что в авто находятся дети, так как задние стекла были тонированные.

Отмечают, что водитель смог догнать и остановить эвакуатор, который транспортировал его машину с детьми. Мужчина ситуацию. Нарушителю отдали не только детей, но и авто, выписав постановление.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове загруженный эвакуатор два раза ударил три автомобиля на парковке. За рулем находился парень 1996 года рождения.

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