RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

17:39
Под Полтавой собака спасла пенсионера от смерти: фото героя
17:39
В СМИ рассказали о поставке в Новые Санжары гуманитарной помощи в виде профилактических препаратов
17:30
Несмотря на шторм и ФСБ: украинские бойцы провели важные учения на Азове, видео и фото
17:22
Оборонзаказ хотят сорвать: детали скандала с новой техникой для ВСУ
17:17
Глава Минздрава в необычном костюме навестила украинцев из Китая: фото и видео
17:07
Заявление Гончарука о наркотиках и ипотеке высмеяли забавной фотожабой
16:49
В Николаеве мощный ветер снес мост, по которому шли люди: жуткое видео
16:49
Известный рэпер перенес четвертую операцию из-за своей неуклюжести Lime
16:46
Появилась забавная фотожаба на Масленицу и традиции в Украине
16:35
Узнает весь город! Под Запорожьем жена оригинально отомстила мужу-изменнику, фото
16:25
В Киеве водитель авто и велосипедист устроили дикую драку посреди дороги, видео
15:58
После страшного урагана на Одессу обрушилась новая беда: опубликованы фото
Все новости

В Киеве водитель авто и велосипедист устроили дикую драку посреди дороги, видео

понедельник, 24 февраля 2020, 16:25
переглянути новину українською

В центре столицы водитель автомобиля и мужчина на велосипеде не поделили дорогу и устроили драку.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. Там велосипедист и водитель машины марки Daewoo устроили драку за полосу движения.

Конфликт начался, предположительно, из-за того, что велосипедист своим транспортным средством поцарапал авто. Тогда водитель вышел и началась драка. Это заметили патрульные, дерущихся разняли.

Отмечают, что от помощи медиков оба отказались, писать заявления друг на друга не стали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве посреди белого дня водители автомобилей устроили драку прямо на дороге. Один из них вышел с микроавтобуса, другой с легкового авто. Несмотря на поток машин и созданную ими пробку они начали дикую драку.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: