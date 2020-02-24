В Киеве водитель авто и велосипедист устроили дикую драку посреди дороги, видео

В центре столицы водитель автомобиля и мужчина на велосипеде не поделили дорогу и устроили драку.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. Там велосипедист и водитель машины марки Daewoo устроили драку за полосу движения.

Конфликт начался, предположительно, из-за того, что велосипедист своим транспортным средством поцарапал авто. Тогда водитель вышел и началась драка. Это заметили патрульные, дерущихся разняли.

Отмечают, что от помощи медиков оба отказались, писать заявления друг на друга не стали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве посреди белого дня водители автомобилей устроили драку прямо на дороге. Один из них вышел с микроавтобуса, другой с легкового авто. Несмотря на поток машин и созданную ими пробку они начали дикую драку.