В Киеве водители устроили дикую драку на дороге после ДТП: видео

В Киеве посреди белого дня водители автомобилей устроили драку прямо на дороге.

Об этом сообщают в сети.

Как видно на видео, один из них вышел с микроавтобуса, другой с легкового авто. Несмотря на поток машин и созданную ими пробку они начали дикую драку. Ее записал на видео водитель машины, которая стояла сзади.

"В Киеве два оленя не поделили полупустую дорогу и решили выяснить отношения кулачным поединком", - прокомментировали инцидент в интернете.

Мужчины били друг друга ногами и руками. Но потасовка быстро прекратилась - они сели в свои авто и начали движение дальше.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Бориспольском шоссе в Киеве водители подрались в пробке. Одному из водителей не понравилось, что другие решили объехать тянучку по тротуару.