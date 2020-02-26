В Киеве неадекват поджег квартиру с человеком внутри: жуткие детали и кадры с места

В Святошинском районе столицы в ночь на среду, 26 февраля, случился пожар в многоквартирном доме, поджигатель оставил соседа в пылающей квартире.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По информации издания, пожар возник около 1 часу ночи в доме на улице Петра Куринного, загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели 18 и 9 пожарной части Киева ликвидировали загорание с помощью трех автоцистерн и пожарной лестницы. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров, одну из комнат пламя уничтожило полностью. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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По словам одного из жителей квартиры, поджог устроил его сосед, который после этого сбежал, оставив его одного бороться с огнем. Соседи говорят, что этот человек любил выпить и устраивать конфликты. Его местонахождение и другие подробности случившегося устанавливает полиция.





Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к совершению поджога автомобиля.