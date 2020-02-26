RU  UA  EN

среда, 26 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

09:53
MONATIK записал трек с участниками своей команды на Голосі країни-10 Lime
07:59
Развлечения детей у реки в России обернулись жуткой трагедией, пришлось задействовать вертолеты: фото и видео
07:33
Коронавирус атакует Европу, но утихает в Китае: свежие данные о жертвах опасного "убийцы"
07:11
Как приготовить дома соленую скумбрию: подробный рецепт соления и советы Lime
06:58
Скандал с эвакуацией из Китая украинки с собачкой высмеяли забавной фотожабой

25 февраля

23:27
В Сирии войска Асада и Путина понесли поражение в бою: фото и видео
22:06
Польская "уборщица" дала отпор вооруженному грабителю: видео битвы стало хитом сети
21:36
В России прогремел мощный взрыв на газопроводе: в сети появились "адские" фото и видео
20:46
Коронавирус расползается по Европе: к Австрии и Хорватии "присоединились" новые страны
20:00
Дональд Трамп высмеял дружбу Хиллари Клинтон и Мишель Обамы с Харви Вайнштейном Lime
19:41
Фермер наткнулся у реки на странные валуны - оказалось, 20 млн лет назад они были живыми существами Lime
19:02
Как носить скинни и не выглядеть глупо: 4 лайфхака для девушек plus-size Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве неадекват поджег квартиру с человеком внутри: жуткие детали и кадры с места

среда, 26 февраля 2020, 10:29
переглянути новину українською
Фото: Информатор

В Святошинском районе столицы в ночь на среду, 26 февраля, случился пожар в многоквартирном доме, поджигатель оставил соседа в пылающей квартире.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По информации издания, пожар возник около 1 часу ночи в доме на улице Петра Куринного, загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели 18 и 9 пожарной части Киева ликвидировали загорание с помощью трех автоцистерн и пожарной лестницы. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров, одну из комнат пламя уничтожило полностью. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

По словам одного из жителей квартиры, поджог устроил его сосед, который после этого сбежал, оставив его одного бороться с огнем. Соседи говорят, что этот человек любил выпить и устраивать конфликты. Его местонахождение и другие подробности случившегося устанавливает полиция.


Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к совершению поджога автомобиля.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: