Следили от самого поезда: на киевском вокзале сняли на видео шуструю банду воровок

В Киеве на железнодорожном вокзале заметили двух воровок, которые попытались украсть кошелек у мужчины.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Видео снял сам потерпевший, которому вовремя удалось заметить попытку кражи. По его словам, одна из женщин на видео расстегнула его рюкзак. Когда мужчина заметил это – предполагаемые преступницы сбежали.

"Нашел уже наверху на самом вокзале. Их было 4-6 человек, двоих я словил и дальше все на видео", – пишет автор видео.

Внимание! На видео присутствует оскорбительная лексика.

В комментариях к видео одну из женщин опознали как воровку, которая уже задерживалась ранее полицией.

Как сообщал "Апостроф", ранее нетрезвый мужчина в Киеве забрался посреди ночи в кондитерский магазин, чтобы поесть сладкого, где был задержан полицией.