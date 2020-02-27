RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

22:16
Нужно менять курс: Тимошенко высказалась об изменениях в правительстве
21:56
Путин сделал новый выпад против Украины, припомнив времена СССР
19:56
Фаны Тилля Линдеманна объяснили его скандальный порноклип забавным мемом Lime
19:45
Скандальному "слуге народа" устроили "теплый" прием в МакДональдсе: видео конфликта
19:30
Просто Гарри: после отказа от королевских полномочий принц не хочет использовать титул Lime
19:07
Все говорят о кето-диете Тины Кароль: что это и кому она противопоказана Lime
18:32
Создатели сериала "Чернобыль" нашли тему для нового триллера о периоде Холодной войны Lime
18:15
Кейт Миддлтон блеснула спортивной фигурой на олимпийском стадионе: фото Lime
18:14
Светличную на довыборах поддерживают большинство жителей округа, а рейтинг губернатора упал - соцопрос
18:00
KHAYAT прокомментировал итоги Нацотбора на Евровидение-2020 Lime
17:32
Будет кого сделать крайним: сети обсуждают назначение в Украине главного по борьбе с коронавирусом
17:25
Какая есть: Jerry Heil разделась для откровенной фотосессии и рассказала о комплексах Lime
Все новости

Следили от самого поезда: на киевском вокзале сняли на видео шуструю банду воровок

четверг, 27 февраля 2020, 00:17
переглянути новину українською

В Киеве на железнодорожном вокзале заметили двух воровок, которые попытались украсть кошелек у мужчины.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Видео снял сам потерпевший, которому вовремя удалось заметить попытку кражи. По его словам, одна из женщин на видео расстегнула его рюкзак. Когда мужчина заметил это – предполагаемые преступницы сбежали.

"Нашел уже наверху на самом вокзале. Их было 4-6 человек, двоих я словил и дальше все на видео", – пишет автор видео.

Внимание! На видео присутствует оскорбительная лексика.

В комментариях к видео одну из женщин опознали как воровку, которая уже задерживалась ранее полицией.

Как сообщал "Апостроф", ранее нетрезвый мужчина в Киеве забрался посреди ночи в кондитерский магазин, чтобы поесть сладкого, где был задержан полицией.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: