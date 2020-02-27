В Киеве "двойника" экс-нардепа Гаврилюка поймали на интересном занятии: фото

Мужчину, который сильно напоминает бывшего народного депутата Михаила Гаврилюка, в Киеве увидели за рулем автомобиля такси.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице киевлянка Алла Желизняк.

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из машины. Зовут Михаил. Скажите что я ошибаюсь. Вживую еще более похож", - написала она, опубликовав для сравнения фотографии таксиста и бывшего нардепа.

В комментариях мнения разделились, но большинство все таки сомневается в том, что Михаил Гаврилюк вынужден теперь работать в такси. Вероятно, таксист только внешне похож на него.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший народный депутат Михаил Гаврилюк рассказал о средствах на строительство особняка в Карпатах.