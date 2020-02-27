В Киеве возле парковки "устал" еще один мост: фото

В Киеве произошел обвал на очередном мосту. К счастью, во время инцидента никто из пешеходов и других участников движения не пострадал.

Об инциденте говорится в сообщении сообщества dtp.kiev.ua в социальных сетях.

По данным журналистов, обвал произошел на мосту на Позняках.

"Обвал произошел на мосту возле парковки на Харьковской, по направлению к Борисполю. Посыпалась одна из опор. Движение частично ограничено. На месте происшествия работают коммунальные службы", - говорится в сообщении.

Также здесь опубликовали фотографию с места событий.

Напомним, что в пятницу, 21 февраля, с Дегтяревского путепровода в Киеве упали куски элементов конструкции: они упали прямо на автомобиль, который проезжал внизу.