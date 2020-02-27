RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

21:35
Орудуют на киевском вокзале: в сети показали фото банды воров и их "опекуна" из МВД
21:07
Ученые сделали важное заявление о мутации коронавируса и вакцине против него
20:39
Под подозрением на коронавирус - все: появилось интересное видео из аэропорта "Борисполь"
20:34
В Киеве возле парковки "устал" еще один мост: фото
19:59
Могут отложить: в ПФУ сделали тревожное заявление о повышении пенсий с 1 марта
19:45
Женитесь на лучшей подруге: 68-летний Стинг раскрыл секрет крепкого брака Lime
19:39
Стоит ли бить тревогу? В Минздраве высказались про "первые случаи" коронавируса в Украине
19:39
Ветераны АТО вышли на протест под ДПС и назвали свои требования Верланову
19:22
Удивляюсь, как Андрей до сих пор жив: Геля из "СВ-Шоу" вспомнила об изнурительной работе с Данилко Lime
19:19
Нападение титушек на горсовет в Жмеринке: новые фото, видео и детали погрома
19:07
На окружной в Киеве произошло масштабное смертельное ДТП: фото и видео
18:54
Куда пропали звезды популярного шоу 90-х "Каламбур", и как они выглядят сегодня Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве возле парковки "устал" еще один мост: фото

четверг, 27 февраля 2020, 20:34
переглянути новину українською

В Киеве произошел обвал на очередном мосту. К счастью, во время инцидента никто из пешеходов и других участников движения не пострадал.

Об инциденте говорится в сообщении сообщества dtp.kiev.ua в социальных сетях.

По данным журналистов, обвал произошел на мосту на Позняках.

"Обвал произошел на мосту возле парковки на Харьковской, по направлению к Борисполю. Посыпалась одна из опор. Движение частично ограничено. На месте происшествия работают коммунальные службы", - говорится в сообщении.

Также здесь опубликовали фотографию с места событий.

Напомним, что в пятницу, 21 февраля, с Дегтяревского путепровода в Киеве упали куски элементов конструкции: они упали прямо на автомобиль, который проезжал внизу.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: